«Максимально горжусь этой девочкой»: Капаклы залюбовался красавицей Мусульбес — сделал милый кадр

Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес перестали скрывать отношения. Таня Мусульбес не рассказывает, как и когда она закрутила роман с женатым Ромой Капаклы.

Но все узнали об их адюльтере при очень некрасивых обстоятельствах. Рома Капаклы изменил Марине Африкантовой фактически у нее на глазах.

Сейчас влюбленная парочка живет на Бали и наслаждается друг другом. Рома Капаклы в телеграм-канале поделился кадрами с участием Тани Мусульбес, сделав признание. Он заснял Таню Мусульбес в Торговом центре, показав, какая она красавица.

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