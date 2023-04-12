Севастьянова в платье с пикантными разрезами сверкнула своими «аппетитками»: трусиков не видно

Каролина Севастьянова в прошлом году стала участницей шоу «Звезды в Африке». Она всех очаровала и заставила нервничать, как парней, так и девушек. Одни завидовали ее растяжке, а другие не могли налюбоваться на ее фигуру. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастке давно завершила карьеру, но находится в идеальной форме.
На этот раз Севастьянова решила поделится снимком с курорте. Она любит наряжаться. А недавно гимнастка призналась, что у нее появился новый возлюбленный. На фото она покрасовалась в черном платье с пикантными разрезами. Спортсменка подчеркнула свои изящные формы. Каролина игриво прикрыла рукой бедро, так как не надела нижнее белье.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Ее осыпали комплиментами в Сети. «Прелесть какая», «Ох, как горячо», «Уже прям само совершенство», «Без белья выглядит еще пикантнее», «Когда такие длинные ноги, все идеально сидит», «В таком наряде все мужчины ваши», — стали писать подписчики.