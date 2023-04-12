Севастьянова в платье с пикантными разрезами сверкнула своими «аппетитками»: трусиков не видно

На этот раз Севастьянова решила поделится снимком с курорте. Она любит наряжаться. А недавно гимнастка призналась, что у нее появился новый возлюбленный. На фото она покрасовалась в черном платье с пикантными разрезами. Спортсменка подчеркнула свои изящные формы. Каролина игриво прикрыла рукой бедро, так как не надела нижнее белье.

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