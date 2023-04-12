Девушка-весна: Подольская в воздушном платье с многослойной юбкой щегольнула на ковровой дорожке с Пресняковым

На этот раз Подольская решила выйти в свет. Она появилась вместе с мужем на премьере долгожданного фильма «Вызов», с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем. Певица для такого вечера выбрала воздушном платье с многослойной юбкой и цветочным принтом. Туфли с открытой пяткой и сумка Dior дополняли образ. Пресняков оделся с ней в одной гамме, выбрав стиль кэжуал.

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