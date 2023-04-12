Девушка-весна: Подольская в воздушном платье с многослойной юбкой щегольнула на ковровой дорожке с Пресняковым

Наталья Подольская много лет выступает на сцене. Она прославилась еще после участия в «Фабрики звезд». Певица давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, который на днях отпраздновал свое 55-летие. Супруги растит двоих сыновей: Артемия и Ивана. Однако они не упускают возможности, чтобы повеселиться.
На этот раз Подольская решила выйти в свет. Она появилась вместе с мужем на премьере долгожданного фильма «Вызов», с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем. Певица для такого вечера выбрала воздушном платье с многослойной юбкой и цветочным принтом. Туфли с открытой пяткой и сумка Dior дополняли образ. Пресняков оделся с ней в одной гамме, выбрав стиль кэжуал.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Виктория Шварц / Teleprogramma.pro
Многие восхитились парой, а Наталью даже назвали олицетворением весны. Также на премьере отметили: Владимир Машков, Юлия Барановская, Елена Малышева, Аркадий Укупник, Иван Ургант и другие известные персоны.