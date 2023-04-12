На этот раз Лиза отправилась на премьеру фильма «Вызов», для съемок которого актеров отправляли на МКС. Она предстала на ковровой дорожке в ретро-платье с корсетом и атласной юбке. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру и позволил козырнуть тонкими щиколотками. Прическа с стиле 20-х годов добавила шарма.

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