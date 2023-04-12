Лиза Арзамасова уже давно строит карьеру актрисы. Она снялась во многих фильмах и сериалах, а также играет в театре не первый год. Артистка недавно приступила к съемка в продолжении ситкома «Папины дочки». Поклонники отмечаются, что она почти не изменилась. И это при том, что у звезды теперь есть муж Илья Авербух, а также маленький сын Лев.
На этот раз Лиза отправилась на премьеру фильма «Вызов», для съемок которого актеров отправляли на МКС. Она предстала на ковровой дорожке в ретро-платье с корсетом и атласной юбке. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру и позволил козырнуть тонкими щиколотками. Прическа с стиле 20-х годов добавила шарма.
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Многие осыпали комплиментами Арзамасову. Она поразила их своим изысканным образом. А вот Авербух не появился на мероприятии. Журналисты сделали вывод, что фигурист остался дома с сыном, чтобы дать жене развеяться. К слову, в этот вечер в кинотеатре собрались все сливки светского общества: Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Иван Ургант, Елена Малышева, Наталья Подольская и другие селебрити.