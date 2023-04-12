Семейный выход: Константин Эрнст появился на публике вместе с красавицей-женой – нежно приобнял

Двадцатого апреля на экраны кинотеатров выйдет нашумевшая картина - фильм «Вызов», известный тем, что несколько его сцен снимались в космосе, на МКС.
А в День космонавтики, 12 апреля, в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялся светский показ картины, на котором отметились многие знаменитости.
В числе почетный гостей мероприятия был замечен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он вышел в свет в компании своей красавицы-жены, известной актрисы Софьи Эрнст.
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Для выхода в свет пара отдала предпочтению стилю total llook. И Константин, и Софья Эрнст были облачены в черные наряды. На руках у Софьи поблескивали браслеты, которые особенно эффектно смотрелись в сочетании с лаконичным платьем прямого кроя, в пол и американской проймой.
Софья и Константин Эрнст. Фото: Виктория Шварц/Teleprogramma.pro