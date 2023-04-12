Севастьянова в лифчике-бандо оголила свои «сочные персики»: не стала прикрывать прелести фигуры

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка в смелом наряде взбудоражила Сеть.

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она занималась художественной гимнасткой и регулярно побеждала на соревнованиях. В ее копилке даже есть олимпийское золото. Теперь спортсменка много путешествует. Она призналась, что не одинока, но имя избранника держит в тайне, 

Примечательно, что Каролина держит себя в форме. Она не перестает носить смелые наряды. На этот раз гимнастка поделилась курортным фото. Она покрасовалась в белой мини-юбке и лифчике-бандо. Спортсменка подчеркнула свои точеные формы. Севастьянова оголила манкое декольте, едва прикрыв свои прелести.

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие поразились тому, в какой она находится форме. «Кукла», «Прям есть все плюсы в это фигуре», «Красивая до безумия», «Грудь такая, что слюнки сами бегут», «Ну хороша», «Тут вообще нет изъянов», — стали писать пользователи Сети.

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