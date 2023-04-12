Севастьянова в лифчике-бандо оголила свои «сочные персики»: не стала прикрывать прелести фигуры

Примечательно, что Каролина держит себя в форме. Она не перестает носить смелые наряды. На этот раз гимнастка поделилась курортным фото. Она покрасовалась в белой мини-юбке и лифчике-бандо. Спортсменка подчеркнула свои точеные формы. Севастьянова оголила манкое декольте, едва прикрыв свои прелести.

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