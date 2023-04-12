Иван Ургант сделал заявление о своем возвращении на Первый канал

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Напомним, шоу «Вечерний Ургант», которое вел Иван Ургант, не выходит в эфир с конца февраля 2022 года.

По материалам РИА «Новости».