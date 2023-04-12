Иван Ургант сделал заявление о своем возвращении на Первый канал

Телеведущий Иван Ургант в эту среду, 12 апреля, стал гостем крупного светского мероприятия в Москве.
В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нашумевшего фильма «Вызов», съемки которого проходили на МКС.
Во время общения с прессой телеведущий Иван Ургант сделал лаконичное заявление о своем возможном появлении в эфире Первого канала. Иван Ургант обнадежил поклонников, пообещав вернуться на экраны.
«Конечно, вернусь», - ответил Иван Ургант на вопрос о своем возвращении.
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Напомним, шоу «Вечерний Ургант», которое вел Иван Ургант, не выходит в эфир с конца февраля 2022 года.
По материалам РИА «Новости».