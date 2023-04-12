Бикович с невестой, Малышева в черном, Барановская в голубом: звездные гости на премьере фильма «Вызов»

20 апреля в кинотеатрах страны начнется показ самого ожидаемого фильма этой весны - «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе.
В День космонавтики создатели картины презентовали ее в Москве, в кинотеатре «Октябрь». Сыгравший одну из главных ролей в фильме, актер Милош Бикович вывел в свет свою невесту, модель Ивану Малич. В прошлом году пара приобрела квартиру в Белграде. Судя по всему, планы Бикович и его подруга строят общие.
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Милош Бикович с невестой. Фото: Виктория Шварц/Teleprogramma.pro
На премьере были замечены популярные телеведущие Елена Малышева и Юлия Барановская. Первая выбрала для выхода в свет черный наряд, вторая - голубое платье в романтическом стиле.
«Сегодня мы все творим мировую историю и можем увидеть это воочию. То, что сделала команда, невероятно. Низкий поклон авторам фильма. Космос - это жизнь. Россия во всем всегда первая», - сказала Teleprogramma.pro Юлия Барановская.
Елена Малышева. Фото: Виктория Шварц/Teleprogramma.pro
Юлия Барановская. Фото: Виктория Шварц/Teleprogramma.pro