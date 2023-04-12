Бикович с невестой, Малышева в черном, Барановская в голубом: звездные гости на премьере фильма «Вызов»

20 апреля в кинотеатрах страны начнется показ самого ожидаемого фильма этой весны - «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе.

В День космонавтики создатели картины презентовали ее в Москве, в кинотеатре «Октябрь». Сыгравший одну из главных ролей в фильме, актер Милош Бикович вывел в свет свою невесту, модель Ивану Малич. В прошлом году пара приобрела квартиру в Белграде. Судя по всему, планы Бикович и его подруга строят общие.

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