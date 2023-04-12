«Вот это раздобрела»: Бузова в прозрачном платье в облипку блеснула «сдобными» формами, сразив всех

А 12 апреля Ольга собралась посетить премьеру фильма «Вызов». Она решила принарядиться, поэтому отправилась в салоне красоты. Ей сделали прямые локоны и макияж с алой помадой. Телеведущая облачилась в черное прозрачное платье по фигуре. Она блеснула своими формами, не скрывая пышные бедра.

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