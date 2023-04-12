«Вот это раздобрела»: Бузова в прозрачном платье в облипку блеснула «сдобными» формами, сразив всех

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько популярных шоу. А также артистка дает концерты и регулярно оказывается в центре внимания. Телеведущая в свои 37 лет старается выглядеть свежо и молодо. Однако ей уже несколько месяцев не удается вернуться в форму. При этом звезда не стесняется носить смелые наряды.
А 12 апреля Ольга собралась посетить премьеру фильма «Вызов». Она решила принарядиться, поэтому отправилась в салоне красоты. Ей сделали прямые локоны и макияж с алой помадой. Телеведущая облачилась в черное прозрачное платье по фигуре. Она блеснула своими формами, не скрывая пышные бедра.
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Поклонники были удивлены. Многие отметили, что наряд не скрыл ее пополневшие формы. Но комплименты артистки тоже получила. «Эталон красоты и женственности», «Животик словно танцует», «Вот это раздобрела», «И куда так можно нарядится?», «Бедра шире плеч», — стали писать пользователи Сети.