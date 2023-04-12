Прямиком с пляжа? Получивший паспорт Армении Галустян в олимпийке с надписью «СССР» вывел в свет жену в белых шортиках

В День космонавтики в Москве состоялась светская премьера самого ожидаемого фильма этой весны - «Вызов», часть съемок которого проходила на МКС в октябре 2021 года.

Презентовал фильм в столичном кинотеатре «Октябрь» режиссер картины Клим Шипенко. Он признался, что невероятно волнуется перед премьерой, как перед полетом в космос.

«Я с детства мечтал оказаться в космосе. Надеюсь, что будет продолжение фильма. Впечатления от съемок – незабываемые. Очень волнуюсь перед премьерой, но надеюсь, что все пройдет хорошо», - поделился Клим Шипенко.

В числе гостей показа был замечен Михаил Галустян, шоумен и продюсер. Недавно получивший паспорт Армении, Михаил Галустян вышел в свет в олимпийке с надписью «СССР» и джинсах прямого кроя. Образ с явной отсылкой к 80-м годам прошлого столетия. Михаил Галустян появился на публике с супругой Викторией, облаченной в белые шортики. Выглядела пара так, словно пришла на премьеру прямиком с сочинского пляжа.

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