Вместо груди прыщи, сморщенный живот: отощавшая Африкантова на пляже прикрыла «срамоту» тряпицами – ну и видок, Мусульбес красивее

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова усердно демонстрирует свою исхудавшую после измены Ромы Капаклы фигурку.

Блондинка уже который месяц чиллит в Дубае и много времени проводит на пляже. В последнее время Марина Африкантова ежедневно показывает, как выглядит в бикини, при этом часто выбирая невыгодные ракурсы, как на этот раз.

Марина Африкантова запечатлела себе в бикини, похожем на обычные тряпицы. А так как формы у Марины довольно скромные, груди в кадре практически не видно. На ее месте - нечто, напоминающее прыщички. А вместо красивого животика - сморщенное тело.

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