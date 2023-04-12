Ани Лорак в тугом платье с манким декольте сверкнула пышными полушариями груди: будоражущее зрелище

Также в жизни Лорак появился молодой возлюбленный. Она признавалась, что избранник уже приезжал в России, но пока они живут на расстоянии. А пока певица поделилась пикантным фото. Она покрасовалась на камеру в тугом атласном платье с манким декольте. Звезда обнажила пышные полушария груди.

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