Ани Лорак в тугом платье с манким декольте сверкнула пышными полушариями груди: будоражущее зрелище

Ани Лорак уже много лет строит карьеру в России. Она стала одной из самых известных исполнителей. Певица лишь в прошлом году пропала из поля зрения фанатов. Однако недавно она пояснила, что просто была с семьей. Примечательно, что артистка теперь готовится к новым концертам и недавно даже выпустила новый трек.
Также в жизни Лорак появился молодой возлюбленный. Она признавалась, что избранник уже приезжал в России, но пока они живут на расстоянии. А пока певица поделилась пикантным фото. Она покрасовалась на камеру в тугом атласном платье с манким декольте. Звезда обнажила пышные полушария груди.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Многие осыпали ее комплиментами. Ранее журналистка Алена Жигалова также была в восторге от того, как Лорак выглядит в свои 44 года. Сама певица признавалась, что следит за кожей и фигурой. Она отмечала, что совершенно не ассоциирует себя с возрастом.