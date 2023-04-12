Елена Валюшкина раскрыла свой секрет похудения: в 60 лет – просто конфетка

Звезда фильмов «Семья», «Универ», «Корни», «Последний богатырь» призналась, что находится в прекрасной форме остается благодаря диете и путешествиям. Не так давно Валюшкина приехала из отпуска. Она постройнела на три килограмма.

«Видимо, путешествиями заряжаюсь. Но вообще-то я себя очень люблю и поэтому с удовольствием отдаю тело на растерзание хорошим специалистам. Я не очень-то стремлюсь в спортивные залы, зато обожаю плавать. Недавно была на Мальдивах и плавала там постоянно», — поделилась она, пишет «7 Дней».

Также актриса не стала утаивать, что делает массажи, витаминные уколы. Также она уделяла внимание питанию.

«Аюрведическая еда. Ничего животного, только все растительное. Никакого молока. Никакого мяса. Теряешь вес, мозг, совесть, честь. И все на свете теряешь», — шутливо заявляла Елена.

К слову, режиссеры продолжают звать ее в новые проекты. Она буквально с одних съемок едет на другие. Теперь осталось обрести счастье в личной жизни.

Последний союз с Александром Яцко завершился громким скандальным расставанием из-за измен супруга. От 20-летнего брака с актером у нее есть сын Василий и дочь Мария.