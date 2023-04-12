«Отличилась! Что за срам!»: Лолита в прозрачных лосинах появилась на празднике у Преснякова, лишив народ дара речи

Лолита Милявская уже давно стала известной исполнительницей. Она продолжает строить карьеру. А после пятого развода певица похудела и сменила имидж. Теперь она все чаще демонстрирует свои формы в смелых нарядах. Артистка каждый раз доказывает, что она женщина без комплексов. Недавно на премии «Жара» звезда сверкнула декольте.
А 10 апреля Владимир Пресняков устроил вечеринку в честь своего юбилея. Примечательно, что он собрал друзей и коллег, которые смогли повеселиться. Лолита тоже отметилась на празднике. Она облачилась в прозрачные лосины и укороченную куртку из денима. Артистка оголила свои бедра, не прикрыв пикантную зону.
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская с Лолитой Милявской. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены таким выбором наряда. Многие подвергли певицу критике. «Что за прикид у Лолиты», «С ума сошла», «Лолита что с Успенской соревнуются нарядами», «Самые шикарные ноги у Наташи Подольской! Фигура огонь. А Лолита поразила», «Отличилась! Что за срам!» — стали писать подписчики.