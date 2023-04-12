«Отличилась! Что за срам!»: Лолита в прозрачных лосинах появилась на празднике у Преснякова, лишив народ дара речи

А 10 апреля Владимир Пресняков устроил вечеринку в честь своего юбилея. Примечательно, что он собрал друзей и коллег, которые смогли повеселиться. Лолита тоже отметилась на празднике. Она облачилась в прозрачные лосины и укороченную куртку из денима. Артистка оголила свои бедра, не прикрыв пикантную зону.

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