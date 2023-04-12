Смуглая кожа, как у папы: как на самом деле выглядят сыновья-мулаты Юлии Ефременковой из «Дома-2» от Мондезира

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова пока не показывает лица сыновей-близнецов. Она обещает сделать это после крестин, которые все время откладываются. Поклонникам уже не терпится увидеть мальчиков. Они гадают, на кого же похожи дети Юлии Ефременковой и ее избранника-мулата Мондезира.

Судя по всему, мальчики унаследовали экзотическую внешность папы. В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась снимком, который указывает на это. В кадре Юлия запечатлела обоих сыновей, правда, без лиц. Только крошечные торсы. На фото видно, что у малышей смуглая кожа.

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