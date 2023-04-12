Ольга Орлова довела: Саша Черно разрыдалась на Лобном из-за отклонений в развитии сына Стефана – душераздирающее видео

На днях участница «Дома-2» Саша Черно рассказала поклонникам о своей беде. Ее сын Стефан, которому летом исполнится три года, до сих пор не разговаривает. Специалисты сошлись во мнении, что у мальчика задержка развития.
Сашу Черно это обстоятельство очень напугало и расстроило. Разумеется, сложившуюся ситуацию обсуждали на Лобном. Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поддержала Сашу Черно и Иосифа Оганесяна, отметив, что у них растет умненький малыш.
«Я вижу вашего Стефана и вижу, что он абсолютно нормальный, здоровый малыш. Просто он чуть позже начнет разговаривать. У таких болтливых родителей не может быть неразговорчивый ребенок. Ты боишься, что он не начнет разговаривать?»
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Камера крупным планом показала лицо Саши Черно, у нее на глазах блестели слезы. Саша была готова разрыдаться.
«Сейчас, дайте я успокоюсь. Я, вообще, как бы не плакса. Но я сейчас заплачу», - предупредила Саша Черно и зарыдала.
Ольга Орлова подошла к плачущей Саше и предложила поплакать вместе - будет легче.
«Давай пообнимаемся и поплачем. У меня еще гормоны не ушли после родов. Давай вместе поплачем», - обняла Ольга Орлова Сашу Черно.
Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян уже начали принимать меры. Любящие записали сына Стефана на всевозможные развивающие занятия.