Ольга Орлова довела: Саша Черно разрыдалась на Лобном из-за отклонений в развитии сына Стефана – душераздирающее видео

На днях участница «Дома-2» Саша Черно рассказала поклонникам о своей беде. Ее сын Стефан, которому летом исполнится три года, до сих пор не разговаривает. Специалисты сошлись во мнении, что у мальчика задержка развития.

Сашу Черно это обстоятельство очень напугало и расстроило. Разумеется, сложившуюся ситуацию обсуждали на Лобном. Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поддержала Сашу Черно и Иосифа Оганесяна, отметив, что у них растет умненький малыш.