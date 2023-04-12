Все зеленое, подсветка на крыльце: Галкин* похвастался роскошным садом у особняка с цветущими деревьями

Максим Галкин* продолжает строить карьеру. Он ездит с гастролями по всему миру. Активно давать концерты за границей юморист стал в 2022 году. Тогда он также уехал в Израиль с Аллой Пугачевой и детьми. Но если Примадонна занимается воспитанием Лизы и Гарри, то ее муж уже несколько месяцев разъезжает с гастролями.
А 12 апреля Галкин* поделился снимком, который был сделан в Израиле. По всей видимости, Пугачева прислала ему кадр, где запечатлен особняк с подсветкой на крыльце. На фото также видно большой зеленый сад с цветущими деревьями.
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«Вчера вечером. Магнолия», – написал артист.
Сам о дал два концерта за один день в городе Оффенбах.
Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились красотой. Многие отметили, что этот сад не хуже того, что растет у супругов в деревне Грязь. «Не трави душу! Так хочется тепла», «Ох, как красиво», «Какая красота и супер аромат», «Просто рай», «Глаза радуются», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.