Все зеленое, подсветка на крыльце: Галкин* похвастался роскошным садом у особняка с цветущими деревьями

А 12 апреля Галкин* поделился снимком, который был сделан в Израиле. По всей видимости, Пугачева прислала ему кадр, где запечатлен особняк с подсветкой на крыльце. На фото также видно большой зеленый сад с цветущими деревьями.

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«Вчера вечером. Магнолия», – написал артист.

Сам о дал два концерта за один день в городе Оффенбах.