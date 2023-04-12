Умерла бывшая невестка Аллы Пугачевой

Стало известно о скоропостижной смерти 48-летней бывшей невестки певицы Аллы Пугачевой — Виктории Фадеевой.
Женщины не стало еще осенью прошлого года, она скончалась во сне.
«Вика умерла во сне. Сердце остановилось», — сообщил знакомый с ситуацией источник.
Напомним, Виктория Фадеева была женой племянника Аллы Пугачевой, Влада Пугачева. Женщина принимала запрещенные вещества, но после развода с Владом сумела найти в себе силы отказаться от пристрастия. Она уехала из Москвы и жила с гражданским мужем.
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У Виктории Фадеевой осталось два сына, младшего из которых брала под свою опеку Алла Пугачева. Она опасалась за жизнь мальчика, оба родителя которого принимали запрещенные препараты. Воспитанием ребенка занимается семья водителя Аллы Борисовны.
После развода с Викторией Влад Пугачев, как и его бывшая жена, сумел отказаться от пагубной привычки. Он вновь женился. Супруга Гузель в 2020 году подарила ему дочку Аллу, названную в честь звездной бабушки.
По материалам «СтарХита»