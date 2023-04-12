Умерла бывшая невестка Аллы Пугачевой

У Виктории Фадеевой осталось два сына, младшего из которых брала под свою опеку Алла Пугачева. Она опасалась за жизнь мальчика, оба родителя которого принимали запрещенные препараты. Воспитанием ребенка занимается семья водителя Аллы Борисовны.

После развода с Викторией Влад Пугачев, как и его бывшая жена, сумел отказаться от пагубной привычки. Он вновь женился. Супруга Гузель в 2020 году подарила ему дочку Аллу, названную в честь звездной бабушки.

По материалам «СтарХита»