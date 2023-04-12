Андрей Чадов тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной

Андрей Чадов уже много лет снимается в кино. Он является братом Алексея Чадова, который стал успешным актером и режиссером. Они поддерживают дружеские отношения. Братья личную жизнь предпочитают скрывать. Однако стало известно, что Андрей тайно женился. Его избранницей стала возлюбленная Анастасия Виноградова.
«Никогда не встречал настолько доброго, светлого, чистого человека, как ты. Я нашел в тебе все: и жену, и друга и брата… родного человека», — признавался Чадов.
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Ранее актер говорил, что если свадьба будет, то именно тайной.
«Когда Богу будет угодно, тогда и распишемся. Но я не боюсь ЗАГСа. И уж точно наша свадьба будет тихой. Я же человек не очень публичный, по тусовкам не хожу — чувствую себя там неловко, да и не вижу смысла тратить время на пустопорожние разговоры. И Настя в этом меня поддерживает», — говорил он, пишет KP.ru.
Анастасия Виноградова. Фото: соцсети