Андрей Чадов тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной

«Никогда не встречал настолько доброго, светлого, чистого человека, как ты. Я нашел в тебе все: и жену, и друга и брата… родного человека», — признавался Чадов.

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