Глубокая носогубная борозда, жуткие прыщи, щелки вместо глаз: как на самом деле выглядит лицо Африкантовой — забыла про фильтры, и вот

Записывая видео в телеграм-канале, нет возможности улучшать собственное изображение. Поэтому все известные дамочки в роликах выглядят несколько иначе, чем на фото.
Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова не исключение. Ее снимки — выше всех похвал. Милое ухоженное личико, большие глаза, пухлые губы и идеально ровная кожа. Но все меняется, когда Марина Африкантова записывает видео в телеграм-канале.
Марина Африкантова часто хвастается отелем в Дубае и выходит на связь с пляжа, крупно показывая свое лицо, на котором, как видно, немало изъянов.
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У Марины Африкантовой весьма глубокая для ее 35 лет носогубная борозда. На лице много прыщиков. Глаза кажутся щелками. Длинные ресницы не спасают, а только усугубляют ситуацию. Марина Африкантова говорит, что мало спит. Вероятно, из-за этого лицо выглядит отечным, а наращенные ресницы смотрятся нарочитыми и очень тяжелыми. Создается ощущение, что Марине Африкантовой трудно открывать глаза.
Лицо Марины Африкантовой без фильтров. Фото: скрин соцсети