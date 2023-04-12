Глубокая носогубная борозда, жуткие прыщи, щелки вместо глаз: как на самом деле выглядит лицо Африкантовой — забыла про фильтры, и вот

Записывая видео в телеграм-канале, нет возможности улучшать собственное изображение. Поэтому все известные дамочки в роликах выглядят несколько иначе, чем на фото.

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова не исключение. Ее снимки — выше всех похвал. Милое ухоженное личико, большие глаза, пухлые губы и идеально ровная кожа. Но все меняется, когда Марина Африкантова записывает видео в телеграм-канале.

Марина Африкантова часто хвастается отелем в Дубае и выходит на связь с пляжа, крупно показывая свое лицо, на котором, как видно, немало изъянов.

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