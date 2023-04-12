13 женщин обвинили 74-летнего Жерара Депадье в домогательствах

Карьера знаменитого французского актера Жерара Депардье получила новый удар. 11 апреля стало известно о том, что сразу 13 женщин обвиняют его в домогательствах.

В материалах дела различные инциденты на съемочных площадках не менее 11 фильмов и сериалов, вышедших в период с 2004 по 2022 годы. Жертвы – актрисы, гримеры и техники, работавшие со звездой. Одни пожаловались на неуместные жесты и вопросы со стороны актера, другие под прикрытием анонимности рассказали о случаях насилия. Такие данные приводит французское издание Mediapart.

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Напомним, это не первый раз, когда 74-летнюю кинозвезду обвиняют в сексуальных домогательствах. С 2018 года Депардье пытается отбиться от расследования по жалобе молодой актрисы Шарлотты Арно. Девушка заявила, что знаменитый артист дважды изнасиловал ее.