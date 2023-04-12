Наталья Рудова схватилась за футболку, потянув вверх: игриво обнажила свои манкие округлости перед камерой

Наталья Рудова продолжает сниматься в кино. Блондинка многим запомнилась по сериалу «Татьянин день». Теперь она зачастую играет смелые роли, где нужно раздеваться. Артистка регулярно занимается спортом. В 39 лет она может похвастаться стройными формами.
Недавно Рудова вернулась домой из отпуска. Она решила поделится домашними кадрами. Актриса потянула вверх за футболку. Блондинка решила оголить свои мощные прелести. Она показала свой пресс во всей красе. Наталья блеснула округлыми полушариями груди без лифчика, прижав рукой прелести.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она выглядит особенно соблазнительно.
«Какой животик», «Наташа, как всегда, в максимально крутой форме», «Красотка, глаз не отвести», «Идеальная форма», «Огонь просто», «А грудь тоже видно», «Что за манкие формы», — стали писать подписчики.