В новом клипе SHAMAN снялся 10-летний герой, спасший жизнь двум девочкам

В день космонавтики SHAMAN представил клип на свою новую песню «Мы». В этом видео популярный артист показал, с кем связывает будущее страны.

Героями клипа на композицию «Мы» стали дети, которые в своем юном возрасте уже сумели добиться больших результатов в выбранной сфере или однажды проявили героизм…Например, десятилетний Федор Симоненко из Брянской области.

Также в клипе снялся нападающий команды по следж-хоккею хоккейного клуба «Реванш» 12-летний Тимур Ашуров. Спортсмен из Подольска с ограниченными возможностями входит в группу испытателей роботизированных бионических протезов.

Героем клипа «Мы» стал и трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по шахматам, самый молодой международный мастер в истории нашей страны - 14-летний Савва Ветохин.