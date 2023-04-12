В новом клипе SHAMAN снялся 10-летний герой, спасший жизнь двум девочкам

В день космонавтики SHAMAN представил клип на свою новую песню «Мы». В этом видео популярный артист показал, с кем связывает будущее страны.
Героями клипа на композицию «Мы» стали дети, которые в своем юном возрасте уже сумели добиться больших результатов в выбранной сфере или однажды проявили героизм…Например, десятилетний Федор Симоненко из Брянской области.
Также в клипе снялся нападающий команды по следж-хоккею хоккейного клуба «Реванш» 12-летний Тимур Ашуров. Спортсмен из Подольска с ограниченными возможностями входит в группу испытателей роботизированных бионических протезов.
Героем клипа «Мы» стал и трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по шахматам, самый молодой международный мастер в истории нашей страны - 14-летний Савва Ветохин.
В центре сюжета клипа «Мы» - деятельность специального научного института, где исследуется природа таланта одаренных детей. Все сцены сняты в «Сколково», а в качестве декораций использовались реальные промышленные цеха, сверхсовременные лаборатории и общественные пространства инновационного центра.
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SHAMAN. Фото: Global Look Press
«Мудрость народа, накопленная за многие века, и его стальная воля заложили мощный фундамент, позволяющий нам самим определять собственную судьбу и добиваться невозможного, - говорит SHAMAN. - Даже первое слово во Вселенной, произнесенное за пределами планеты Земля, было сказано по-русски. Мы с достоинством чтим выдающиеся подвиги предков, но главная наша сила — это дети».
Автором музыки и слов к песне по традиции стал сам SHAMAN. Клип на композицию «Мы» уже можно увидеть на YouTube.