Телеведущую заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо из-за ее знака зодиака

Телеведущая поспешила развеять слухи, пока они не переросли во что-то большее.

«В отпуске я занималась своими делами и сказала, что больше не буду отвечать или обращать внимание ни на какие глупые истории, но вам нужно остановиться сейчас, — обратилась Джама к журналистам через Twitter. — Это буквально мой знак зодиака. Мы не встречаемся. Проходите мимо, пожалуйста».