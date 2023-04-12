Телеведущую заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо из-за ее знака зодиака

На днях британское издание Daily Mail написало о новой девушке Леонардо Ди Каприо. На эту вожделенную многими женщинами роль журналисты определили 28-летнюю английскую телеведущую Майю Джама — новое лицо популярного шоу о свиданиях «Остров любви».
Девушку как-то видели в баре вместе со знаменитым актером, но главная причина, почему ей приписали роман с кинозвездой, оказалась в том, что Майя стала носить на шее золотой кулон со словом «Лео».
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Телеведущая поспешила развеять слухи, пока они не переросли во что-то большее.
«В отпуске я занималась своими делами и сказала, что больше не буду отвечать или обращать внимание ни на какие глупые истории, но вам нужно остановиться сейчас, — обратилась Джама к журналистам через Twitter. — Это буквально мой знак зодиака. Мы не встречаемся. Проходите мимо, пожалуйста».
Майя родилась 14 августа, а значит, она по гороскопу Лев, что по-английски Leo. Такие дела.