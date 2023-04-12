«Алла будет петь»: Орбакайте выступила в поддержку Пугачевой

Больше года назад Алла Пугачева покинула страну, поселившись с семьей в Израиле. Ее старшая дочь Кристина Орбакайте между тем продолжает выступать в России. Кристина подчеркивает, что у нее с мамой — очень теплые отношения. 12 апреля в личном блоге Кристины появилось сообщение о выходе новой песни. Эту композицию Орбакайте назвала «Алла будет петь» и посвятила Пугачевой.