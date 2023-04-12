Рудова задрала футболку над пупком, козырнув рельефом живота: забыла надеть лифчик (фото)

Наталья Рудова в свои 39 лет может похвастаться аппетитными формами. Стоя перед зеркалом и любуясь упругими прелестями фигуры, красавица-блондинка задрала футболку над пупком, щегольнув рельефным прессом и тонкой талией. Такой фигурке можно только позавидовать — подписчицы Натальи указывают звезде на ее бесстыдство, а мужчины рассыпаются в комплиментах. На фото видно, что Рудова забыла надеть лифчик. Зато все округлости груди прикрыты.
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Наталья Рудова похвасталась кубиками пресса. Фото: личный архив
Поклонники потеряли дар речи, увидев, какие прелести актриса прячет под оверсайзной одеждой.
«Вкусняшка!», «Такое чувство, что они в спортзал ходят только для того, чтобы потом козырять своими телами перед теми, кто всю зиму отъедался», «Бесстыдница! Но хороша», «Вай, какой персик», — пишут фолловеры.