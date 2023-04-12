Нюша в монокини растянулась на простыне: «сочные» бедра прижаты, грудь вздымается (фото)

Нюша в монокини растянулась на простыне: «сочные» бедра прижаты, грудь вздымается (фото)

Нюша. Фото: кадр из видео, скриншот

Поп-дива призывно разлеглась на постели в гостиничном номере.

Нюша — дважды мама. При этом поп-исполнительница может похвастаться идеальной фигурой. В своем микроблоге певица поделилась памятным мальдивским снимком, на котором она предстала в апельсиновом купальнике. Жена Игоря Сивова эффектно растянулась на белой простыне, щегольнув «сочными» бедрами и завлекательным бюстом.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Нюша в апельсиновом монокини. Фото: личный архив

Поклонники не без зависти заметили, что выглядит Нюша просто восхитительно для той, кто дважды рожал.

«У них все же есть свои способы — массаж, спорт, няньки-то с детьми сидят!», «Хорошенькая какая!», «Приходится худеть, внешность для них все!», «Толстой на сцену-то не выйдешь в мини», — пишут фолловеры.

Читайте также