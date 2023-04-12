Нюша в монокини растянулась на простыне: «сочные» бедра прижаты, грудь вздымается (фото)

Нюша — дважды мама. При этом поп-исполнительница может похвастаться идеальной фигурой. В своем микроблоге певица поделилась памятным мальдивским снимком, на котором она предстала в апельсиновом купальнике. Жена Игоря Сивова эффектно растянулась на белой простыне, щегольнув «сочными» бедрами и завлекательным бюстом.

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