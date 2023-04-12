Илон Маск назвал дату, когда отберет синие галочки у пользователей Twitter

Действительно ли аккаунт принадлежит звезде или чиновнику — не важно. Синие галочки сохранят только те, кто готов за это регулярно платить.

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Как пишут западные СМИ, чтобы сохранить верификацию, пользователь должен быть подписан на пакет услуг Twitter Blue. В разных регионах он стоит по-разному. В Америке, например, для пользователей iOS или Android это обойдется в 11 долларов в месяц или 114,99 доллара в год, а для пользователей ПК — 8 долларов в месяц или 84 доллара в год.

Хочешь галку — плати. Кого-нибудь еще удивляет, что Илон Маск является одним из самых богатых людей на планете?