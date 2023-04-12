Глюкоза и ее муж Александр Чистяков получили отмену взыскания в 26 млн рублей

Стало известно, что исполнительница хита «Невеста» Глюкоза больше не должна выплачивать 26 млн рублей.

Дело в том, что Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты Глюкозы и ее мужа. Студию «Система-А» посчитали банкротом в 2017 году. А в 2019 году дело о банкротстве закрыли. Потому что закончились средства для финансирования разбирательства по делу.

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К слову, в декабре прошлого года через суд на Глюкозу, ее мужа и Лубинецкого взыскали 214 тыс. руб. в пользу «Нашего кино», а также 7,1 млн руб. в пользу коллегии адвокатов «Делоер» и 19,3 млн руб. — в пользу ООО «Разверни».