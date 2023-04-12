«Какое счастье!»: Катя IOWA показала свежее фото с новорожденным малышом и расторгала Иду Галич

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Кати IOWA появилась фотография, на которой знаменитость позировала с младенцем.

Напомним, Катя IOWA не раскрывает пол новорожденного.

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При этом певица не боится публиковать свежие фотографии вместе с малышом. Катя IOWA показала поклонникам, как она наслаждается материнством. А блогерша Ида Галич умилилась, глядя на фото IOWA.