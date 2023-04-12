«Всегда хотела двух мальчиков»: Анастасия Решетова готова родить второго сына

Анастасия Решетова с сыном

Анастасия Решетова с сыном. Фото: соцсети 

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати поделилась своими планами.

Стало известно, что модель Анастасия Решетова мечтает подарить своему сыну Ратмиру младшего братика.

Отметим, что Анастасия Решетова скрывает свою личную жизнь. Знаменитость заявляла, что ее сердце свободно. А последние отношения после расставания с отцом своего сына Анастасия оставила в тайне.

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Решетова не связывает себя узами брака, однако желает родить второго сына.

«Всегда хотела двух мальчиков сразу. Но надо понимать, что нервы должны быть стальными в некоторых случаях», – заявила Анастасия Решетова в своем микроблоге.

Такие мысли пришли к Решетовой во время отдыха с сыном, подругой и ее детьми в Дубае. Анастасия Решетова увидела своего наследника вместе с другом и поняла, что хотела бы подарить Ратмиру братика.

Ратмир Юнусов с другом. Фото: соцсети 

Модель отправилась с сыном в сафари-парк Дубая. К слову, Решетовой там понравилось не меньше, чем ее трехлетнему сыну.

«Имитация африканского сафари прямо в Дубае. Сказка!», – поделилась впечатлениями бывшая возлюбленная Тимати. 

Напомним, ранее Анастасия Ршетова рассказала, почему не спешит выходить замуж.

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