«Подверглись болезненной процедуре»: Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными

Модель Ирина Шейк оказалась в центре обвинений в пропаганде жестокого обращения с домашними животными.

Ирина Шейк приняла участие в фотосессии с доберманом, у которого были купированы уши. Зоозащитники накинулись на модель. Активисты призвали британский журнал Vogue извиниться перед общественностью за публикацию фото.

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