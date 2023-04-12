«Подверглись болезненной процедуре»: Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными

Модель Ирина Шейк оказалась в центре обвинений в пропаганде жестокого обращения с домашними животными.
Ирина Шейк приняла участие в фотосессии с доберманом, у которого были купированы уши. Зоозащитники накинулись на модель. Активисты призвали британский журнал Vogue извиниться перед общественностью за публикацию фото.
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«Призывать людей покупать собак, которые подверглись болезненной процедуре, являющейся незаконной в Великобритании, совершенно неуместно. Издание транслирует сообщение о том, что животные – это просто модные аксессуары, а не существа, заслуживающие уважения», – процитировали активистов dailymail.co.uk.
Однако представители глянца сообщили, что фотосессия проходила в Нью-Йорке, где разрешено купировать уши животным.