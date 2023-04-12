Проиграла в суде: Настя Ивлеева задолжала 15 миллионов рублей

Исполнительница главной роли в сериале «Монастырь» Настя Ивлеева не смогла отстоять через суд 15 миллионов рублей.

32-летняя знаменитость задолжала бывшему управляющему своей продакш-компании Александру Мокрову крупную сумму денег.

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Все дело в том, что Ивлеева вложила средства в неоткрывшийся бар «Капельница» на Страстном бульваре.

Еще в декабре прошлого года Мокров потребовал от Ивлеевой выплатить компенсацию его юридическому лицу. Сумма составила 15 миллионов 850 тысяч рублей. Блогерша не выполнила требования. Поэтому Мокров обратился в суд.

Суд встал на сторону Мокрова. Теперь Ивлеева должна отдать и судебные издержки в размере 102 тысяч 250 рублей. Настя Иевлева может обжаловать судебное решение в течение месяца, сообщили в Telegram-канале «Звездач».