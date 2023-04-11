«Рожден, чтобы стать звездой»: нумеролог поделилась прогнозом для бежавшего из России Дани Милохина

Нумеролог рассказала, что ждет покинувшего Россию блогера Даню Милохина.

Оказалось, для Милохина не все потеряно. По словам эксперта, Даня просто переживает период затишья. Однажды он снова станет популярным, как это было до его отъезда из страны.

«Если рассматривать дату рождения Милохина, то он рожден, чтобы стать звездой и блистать! <…> Бывают периоды взлетов, а бывают периоды сохранения энергии. Именно такой период сейчас проживает Даня», – отметила эзотерик.

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