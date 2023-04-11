Арзамасова и Авербух покрасовались на шопинге: умеют веселиться в любой ситуации

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Не так давно она приступила к съемкам в продолжении ситкома «Папины дочки». Актриса также играет в театре. За последние несколько лет ее жизнь очень изменилась. Звезда счастлива в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает сын Лев, которому в этом году будет два года.
Раньше многие критиковали супругов за большую разницу в возрасте. Однако Арзамасова успела доказать, что разница в 21 год никакого значения не имеет. Они порой вместе выступают на льду, регулярно устраивают романтичные отпуска. На этот раз пара решила устроить шопинг. Они примерили солнцезащитные очки необычной формы. Лиза едва смогла сдержать смех, позируя с мужем у зеркала.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Многие признались, что пара их поразила умением находить позитив в мелочах. «А это стильно», «Ну какие вы милые», «Лиза и ее лицо — просто бесценно», «Как стильно Илья подал свои очки», «Это просто бесподобно», — стали писать пользователи Сети.