Арзамасова и Авербух покрасовались на шопинге: умеют веселиться в любой ситуации

Раньше многие критиковали супругов за большую разницу в возрасте. Однако Арзамасова успела доказать, что разница в 21 год никакого значения не имеет. Они порой вместе выступают на льду, регулярно устраивают романтичные отпуска. На этот раз пара решила устроить шопинг. Они примерили солнцезащитные очки необычной формы. Лиза едва смогла сдержать смех, позируя с мужем у зеркала.

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