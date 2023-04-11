Растрепанная и без макияжа: Вера Брежнева в остромодных джинсах палаццо отметилась в Париже

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды

Певица приехала во Францию ради сюрприза.

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Однако артиста уже больше года живет за границей. Она обосновалась в Италии с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Но недавно певица слетала в Лос-Анджелесе, где навестила старшую дочку Соню и поздравила ее с днем рождения. 

На этот раз Вера вернулась домой, но вскоре снова уехала. Певица отправилась в Париж, где посетила любимые места. Однако целью ее поездки был сюрприз, который она устроила подруге. Блондинка поздравила ее с днем рождения, тайно приехав.

Брежнева щегольнула в черном жакете и остромодных джинсах палаццо. Она лишь присобрала волосы в косичку и отказалась от макияжа. В этот вечер Брежнева насладилась вкусными домашними блюдами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники отметили, что в 41 год Вера выглядит очень молодо. Многие осыпали ее комплиментами. «Как трогательно», «Просто красотка», «Уставшая уже», «Наряды постоянно оверсайз», «Словно поправилась», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что теперь звезда не выступает в России. Она предпочитает давать концерты в Европе.

Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды

Читайте также