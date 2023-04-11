Растрепанная и без макияжа: Вера Брежнева в остромодных джинсах палаццо отметилась в Париже

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Однако артиста уже больше года живет за границей. Она обосновалась в Италии с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Но недавно певица слетала в Лос-Анджелесе, где навестила старшую дочку Соню и поздравила ее с днем рождения.
На этот раз Вера вернулась домой, но вскоре снова уехала. Певица отправилась в Париж, где посетила любимые места. Однако целью ее поездки был сюрприз, который она устроила подруге. Блондинка поздравила ее с днем рождения, тайно приехав.
Брежнева щегольнула в черном жакете и остромодных джинсах палаццо. Она лишь присобрала волосы в косичку и отказалась от макияжа. В этот вечер Брежнева насладилась вкусными домашними блюдами.
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Поклонники отметили, что в 41 год Вера выглядит очень молодо. Многие осыпали ее комплиментами. «Как трогательно», «Просто красотка», «Уставшая уже», «Наряды постоянно оверсайз», «Словно поправилась», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что теперь звезда не выступает в России. Она предпочитает давать концерты в Европе.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды