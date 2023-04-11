Растрепанная и без макияжа: Вера Брежнева в остромодных джинсах палаццо отметилась в Париже

На этот раз Вера вернулась домой, но вскоре снова уехала. Певица отправилась в Париж, где посетила любимые места. Однако целью ее поездки был сюрприз, который она устроила подруге. Блондинка поздравила ее с днем рождения, тайно приехав.

Брежнева щегольнула в черном жакете и остромодных джинсах палаццо. Она лишь присобрала волосы в косичку и отказалась от макияжа. В этот вечер Брежнева насладилась вкусными домашними блюдами.

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