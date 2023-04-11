Беременная Брутян в футболке оверсайз предстала в спортзале: Прилучный не дает расслабиться

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Каждый год он снимается в новых проектах. Многие любят его за роль в сериале «Мажор». А в 2022 году артист снова женился. Он тайно расписался в ЗАГСе с Зепюр Брутян, а потом устроили пышную свадьбу. Пара стала регулярно выходить в свет вместе.
А недавно Брутян перестала скрывать свою беременность. Она еще в январе играла в театре, а теперь проводит время дома. Актриса и уже в скором времени станет мамой. Однако вместе с Прилучным она регулярно оказывается в спортзале. На этот раз Зепюр в футболке оверсайз запечатлелась на беговой дорожке.
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«Лицо невыспавшейся красавицы. Сегодня чуть ли не проспала тренировку. Паша во всю тренируется», – написала звезда.
Поклонники не перестают удивляться, что жена Прилучного на последних сроках беременности занимается спортом. Напомним, что у актера есть дети от первого брака с Агатой Муцениеце. Он старается часто видеться с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Они знакомы с новой женой отца. Однако на праздниках Зепюр не появляется.