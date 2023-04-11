Все внимание на ножках: Подольская в мини-платье и на шпильках устроила зажигательные танцы на юбилее Преснякова

10 апреля пара собрала гостей в большом помещении. Пресняков исполнил свои хиты, также спели Сергей Мазаев, Лариса Долина и другие известные персоны. Для такого случая Подольская облачилась в черное мини-платье. Она сделала акцент на стройные ножки. Певица зажигательно танцевала и весь вечер демонстрировала идиллию с супругом.

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