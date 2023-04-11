Все внимание на ножках: Подольская в мини-платье и на шпильках устроила зажигательные танцы на юбилее Преснякова

Наталья Подольская уже давно строит отношения с Владимиром Пресняковым. Они вместе больше 10 лет. Супруги не только вместе часто выступают на сцене. Они растят двоих сыновей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. На этот раз артистка помогла устроить роскошный праздник в честь 55-летия мужа.
10 апреля пара собрала гостей в большом помещении. Пресняков исполнил свои хиты, также спели Сергей Мазаев, Лариса Долина и другие известные персоны. Для такого случая Подольская облачилась в черное мини-платье. Она сделала акцент на стройные ножки. Певица зажигательно танцевала и весь вечер демонстрировала идиллию с супругом.
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Многие восхитились образом Подольской. Более того, пару осыпали комплиментами. «Наташа умница, Владимир с ней просто расцвел», «Вы стали похожи внешностями», «Как шикарно выглядит в 40 лет», «Вот это любовь!», «Что за модель! Ох, красота», «Вова весь вечер в окружении друзей и любимо женщины», — стали писать в Сети.