Не сводит восхищенных глаз: Барановская в платье принцессы с открытыми плечами предстала на публике с мужчиной

В Москве в этот вторник состоялась церемония вручения премии Brand Awards 2023.

По сложившейся традиции, гостями вечера стали успешные бизнесмены, политики, врачи, модельеры и звезды шоу-бизнеса. На мероприятии были замечены певица Лариса Долина, актриса Эвелина Бледанс, блогер Алена Водонаева.

Ведущими церемонии стали Юлия Барановская и Максим Привалов. Юлия Барановская выбрала для вечера роскошный наряд. Она появилась на церемонии в пышном платье принцессе с цветочным принтом на черном фоне и открытыми плечами.

Наряд Юлия Барановская дополнила красными туфлями-лодочками.

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