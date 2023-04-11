Не сводит восхищенных глаз: Барановская в платье принцессы с открытыми плечами предстала на публике с мужчиной

Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская стала ведущей престижной премии.

В Москве в этот вторник состоялась церемония вручения премии Brand Awards 2023. 

По сложившейся традиции, гостями вечера стали успешные бизнесмены, политики, врачи, модельеры и звезды шоу-бизнеса. На мероприятии были замечены певица Лариса Долина, актриса Эвелина Бледанс, блогер Алена Водонаева.

Ведущими церемонии стали Юлия Барановская и Максим Привалов. Юлия Барановская выбрала для вечера роскошный наряд. Она появилась на церемонии в пышном платье принцессе с цветочным принтом на черном фоне и открытыми плечами.

Наряд Юлия Барановская дополнила красными туфлями-лодочками.

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Максим Привалов и Юлия Барановская. Фото: Ольга Храбрых / Tekeprogramma.pro

Юлия Барановская довольно часто с нескрываемым восхищением смотрела на своего партнера — соведущего церемонии вручения премии Максима Привалова.

Юлия Барановская восхищенно смотрит на Максима Привалова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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