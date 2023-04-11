Сама стройность: 67-летняя Лариса Долина покрасовалась в платье-смокинге и наглых сапогах-чулках — так выглядят дивы

Известная певица и педагог, 67-летняя Лариса Долина — частая гостья светских мероприятий. В этот вторник, 11 апреля, популярная вокалистка посетила премию Brand Awards 2023, которая проходила в одном из столичных ресторанов.

На публике Лариса Долина предстала стройной дивой. Многим показалось, что за последнее время Лариса Александровна стала еще худее, а ее фигура и внешний вид — безупречными.

Для выхода в свет Лариса Долина облачилась в наряд в стиле total black, отдав предпочтение черным оттенкам.

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