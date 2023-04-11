Сама стройность: 67-летняя Лариса Долина покрасовалась в платье-смокинге и наглых сапогах-чулках — так выглядят дивы

Известная певица и педагог, 67-летняя Лариса Долина — частая гостья светских мероприятий. В этот вторник, 11 апреля, популярная вокалистка посетила премию Brand Awards 2023, которая проходила в одном из столичных ресторанов.
На публике Лариса Долина предстала стройной дивой. Многим показалось, что за последнее время Лариса Александровна стала еще худее, а ее фигура и внешний вид — безупречными.
Для выхода в свет Лариса Долина облачилась в наряд в стиле total black, отдав предпочтение черным оттенкам.
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Лариса Долина на Brand Awards 2023. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Черное платье-смокинг длиною по колено Лариса Долина сочетала с наглыми сапогами-чулками, которые плотно обхватили ее ноги, подчеркнув их стройность.
«Готовлюсь к сольному концерту. Там будет много моих друзей — звездных артистов. Это будет театрализованное представление», — поделилась планами на ближайшее будущее Лариса Долина.
Лариса Долина в платье-футляре и сапогах-чулках. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro