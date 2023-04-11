Агата Муцениеце в прозрачном платье обнажила свои «аппетитки»: трусики слились с плотью

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она полюбилась многим зрителям благодаря роли в сериале «Закрытая школа». Также длительное время Агата была в браке с Павлом Прилучным. Однако она пережила тяжелое расставание с ним в 2020 году. После этого звезда решила строить карьеру, а личную жизнь отодвинула на задний план.
Примечательно, что Агата недавно стала играть в спектакле для взрослых. Она заняла место Кати Варнавы в Crave. На публике актриса появляется в откровенных нарядах. Ради этого она даже похудела. А теперь экс-жена Прилучного похвасталась пикантным кадром. Муцениеце засняли на сцене в прозрачном платье с вышивкой. Лишь нюдовые трусики прикрыли сокровенное.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Ее точеные формы сразили публику. «Ну прям куколка», «Ох, минимум одежды», «Смотритесь горячо», «Хороша», «Ну расцвела», «После развода вы так преобразились», «А платье опасное», «Все видно, женихи приготовились», — стали писать пользователи Сети.