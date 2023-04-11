«Пока не родила»: беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» обнажила огромный живот – 39-ая неделя

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко находится в прекрасном состоянии ожидания второго ребенка. Срок беременности уже более, чем внушительный. Ребенок Алианы и ее избранника появится на свет со дня на день. Идет 39-я неделя беременности.

Как рассказала Алиана Устиненко в микроблоге, сейчас вокруг нее только и разговоров о том, когда же она уже родит.

«Так же не только у меня. В душ спокойно сходить нельзя, все - пропала! Значит, рожает. Родные, друзья, подписчики такие лапочки, помнят, тоже держат руку на пульсе. Но! Пока не родила получается. Срок 38.1. Ходим дальше», - поделилась Алиана Устиненко.

Будущая мама поделилась видео, на котором показала свой огромный живот.

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