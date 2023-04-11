Маленькая модница: Ольга Орлова нарядила дочку в белое боди с «парижским» принтом – хорошенькая

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова засняла, как малышка Аня играет с домашней любимицей Диной.

Телеведущая Ольга Орлова не раз рассказывала в микроблоге, что ее питомица, собачка Дина, с особой нежность относится к новому члену семьи - маленькой дочери Ольги Орловой и ее мужа Валерия Анечке.

На этот раз Ольга Орлова подловила, как Дина играет с Аней. Собака касается своим носом до крохотной ручки девочки, затем заваливается на спину и прикладывается на кровати рядом с грудничком. Выглядит все невероятно мило.

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Для съемок Ольга Орлова нарядила дочку в белое боди с принтом в виде достопримечательностей Парижа.

Напомним, дочь 45-летней Ольги Орловой появилась на свет 6 февраля. Анечке на днях исполнилось два месяца.

Дочь Ольги Орловой. Фото: соцсети

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