Маленькая модница: Ольга Орлова нарядила дочку в белое боди с «парижским» принтом – хорошенькая

Телеведущая Ольга Орлова не раз рассказывала в микроблоге, что ее питомица, собачка Дина, с особой нежность относится к новому члену семьи - маленькой дочери Ольги Орловой и ее мужа Валерия Анечке.

На этот раз Ольга Орлова подловила, как Дина играет с Аней. Собака касается своим носом до крохотной ручки девочки, затем заваливается на спину и прикладывается на кровати рядом с грудничком. Выглядит все невероятно мило.

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