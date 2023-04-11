Шикарный мужчина: Гусев после развода с Романец вывез новую избранницу на Мальдивы – лишь бы подальше от сына

Бывший участник «Дома-2», дважды разведенные Антон Гусев не занимается своим сыном от Евгении Феофилактовой Даниэлем, но зато балует новую возлюбленную Яну.

Антон Гусев, который меньше года назад развелся со второй женой Викой Романец, сделал очень широкий жест, он вывез новую возлюбленную на Мальдивы.

Яна пищит от восторга. В микроблоге она поделилась видео, которым рассказала, какой потрясающий сюрприз устроил ей Антон Гусев. Договорился даже с ее мамой, чтобы та осталась с внучкой. У Яны есть дочь, с которой Антон Гусев успел поладить перед тем, как отправиться на Мальдивы - подальше от родного сына Даниэля.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».