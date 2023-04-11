На новых кадрах Ольга покрасовалась в сиреневом платье-бюстье. Наряд с корсетом скрыл изъяны фигуры. Артистка захотела дополнить лук туфлями на каблуке. Она устроила дефиле прямо на улице, подчеркнув свои округлые ягодицы. Бузова захотела показать бедра, задрав подол прям у пикантного разреза. На звезду сразу обратила внимание компания молодых парней.

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