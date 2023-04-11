Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи, а также дает концерты. Артистка зачастую оказывается в центре внимания. В свои 37 лет она не перестает облачаться в откровенные наряды. Телеведущая то и дело оголяет свои прелести. На этот раз звезда приняла участие в новой съемке.
На новых кадрах Ольга покрасовалась в сиреневом платье-бюстье. Наряд с корсетом скрыл изъяны фигуры. Артистка захотела дополнить лук туфлями на каблуке. Она устроила дефиле прямо на улице, подчеркнув свои округлые ягодицы. Бузова захотела показать бедра, задрав подол прям у пикантного разреза. На звезду сразу обратила внимание компания молодых парней.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая кокетка», «Ну едва прикрыла все», «А трусики не забыла?», «Только снег сошел, а она уже разделась», «Какой соблазнительный стан», «Парни прям с ума сошли от увиденного», — стали писать пользователи Сети.