«Есть мысли вернуться в Россию»: старший внук Пугачевой Пресняков высказался о получении гражданства США

Старший внук известной певицы Аллы Пугачевой, сын актрисы и певицы Кристины Орбакайте, Никита Пресняков отреагировал на появившуюся на днях информацию о том, что он, якобы, получил гражданство США.
Музыкант отрицал наличие у него паспорта Америки. И заверил, что в его планах - возвращение в Россию. Правда, сроки своего камбека Никита Пресняков предпочел не уточнять.
«Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию», – отметил Никита Пресняков.
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Напомним, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию примерно полгода назад на фоне мировых событий. Он обосновался в США, где у звездного семейства есть недвижимость. Сама Алла Пугачева не живет в России уже больше года.
По материалам «Абзаца».