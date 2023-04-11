«Есть мысли вернуться в Россию»: старший внук Пугачевой Пресняков высказался о получении гражданства США

Старший внук известной певицы Аллы Пугачевой, сын актрисы и певицы Кристины Орбакайте, Никита Пресняков отреагировал на появившуюся на днях информацию о том, что он, якобы, получил гражданство США.

Музыкант отрицал наличие у него паспорта Америки. И заверил, что в его планах - возвращение в Россию. Правда, сроки своего камбека Никита Пресняков предпочел не уточнять.