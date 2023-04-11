Клава Кока в стальной накладке блеснула своими шаровидными прелестями: словно голая

На этот раз Клава устроила целую фотоссию. Она облачилась в мини-юбку и необычную накладку на грудь с женскими формами. Певица продемонстрировала всю красоту своего тела. Она позировала в наряде с открытой спиной. Кока сделала акцент на точеные ножках. Поклонники были взбудоражены увиденным.

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«Это уф», «Ну пикантненько», «Девочка-перчинка», «Что за красота», «Ох, что в делаете с парнями», «Силуэт вашей груди — прям подарок», «Ну можно уже голой», — стали писать в Сети.