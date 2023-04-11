Севастьянова свела с ума поклонников своим пляжным фото: бесстыдно сверкнула «межножным пространством»

На этот раз Севастьянова устроила себе отпуск в Дубае. Она то и дело делится пикантными кадрами. Гимнастка решила понежиться на пляже. Она запечатлелась в бикини на лежаке, оголив свои длинные и стройные ноги. Каролина едва прикрыла сокровенное. Она лишь скрестила коленки, кокетливо позируя перед камерой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».