Севастьянова свела с ума поклонников своим пляжным фото: бесстыдно сверкнула «межножным пространством»

Каролина Севастьянова смогла стать успешной художественной гимнасткой. Она не скрывает, что завоевала большое количество наград. Однако после победы на олимпийских играх она завершила карьеру. Но свои навыки спортсменка не растеряла. Она часто тренируется и не перестает хвастаться своей фигурой.
На этот раз Севастьянова устроила себе отпуск в Дубае. Она то и дело делится пикантными кадрами. Гимнастка решила понежиться на пляже. Она запечатлелась в бикини на лежаке, оголив свои длинные и стройные ноги. Каролина едва прикрыла сокровенное. Она лишь скрестила коленки, кокетливо позируя перед камерой.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что поклонники были впечатлены ее красотой. А смелый кадр многих свел с ума. «Ну что вы делаете!», «Вот это ножки», «Игривая кошечка», «Даже трусиков не видно», «Умеете завлечь», «Тут прям эталонные формы», — стали писать подписчики.