«Кошмар! Такого не бывает!»: Кудрявцева поразила Гагарину своим моложавым видом в 51 год

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она регулярно снимается в передачах. Блондинка обычно свободное время посвящает дочке Марии. Однако 10 апреля Владимир Пресняков закатил вечеринку в честь своего 55-летия. Телеведущая сразу после работы оказалась на празднике. Весь вечер она веселилась в компании селебрити.
Примечательно, что Лера встретила Полину Гагарину. Они долго не могли проститься. Певица не смогла скрыть своего восторга. Она осыпала комплиментами телеведущую.
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«Ребят, официально заявляю! Это ведьма! Такого не может быть! Я вижу ее вблизи в макроплане, вот так. У нее ни одной поры, ни одной морщинки! Кошмар! Такого не бывает!» — сказала артистка.
«На себя посмотри! Люблю тебя», — ответила Кудрявцева.