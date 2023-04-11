Губы бледные, кожа зелено-желтая, прыщ на прыще: как выглядит Таня Мусульбес, когда забывает накраситься

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес профессионально занимается визажем. Себе Таня Мусульбес делает такой яркий и сложный мейкап, что, когда смывает его, превращается в другого человека.

В соцсети Таня Мусульбес периодически показывает, как выглядит без косметики на лице. На этот раз она поделилась в телеграм-канале видео, на котором предстала в натуральном виде. Таня Мусульбес не накрасилась и даже не нанесла тональный крем на лицо, чтобы его выровнять.