Губы бледные, кожа зелено-желтая, прыщ на прыще: как выглядит Таня Мусульбес, когда забывает накраситься

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес профессионально занимается визажем. Себе Таня Мусульбес делает такой яркий и сложный мейкап, что, когда смывает его, превращается в другого человека.
В соцсети Таня Мусульбес периодически показывает, как выглядит без косметики на лице. На этот раз она поделилась в телеграм-канале видео, на котором предстала в натуральном виде. Таня Мусульбес не накрасилась и даже не нанесла тональный крем на лицо, чтобы его выровнять.
«Мои губы какие-то бледные, я все какая-то зелено-желтая», — оценила свой внешний вид Таня Мусульбес.
Таня Мусульбес без макияжа. Фото: скрин соцсети
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Свой непривычный внешний вид Таня Мусульбес объяснила тем, что накануне поужинала в ресторане на Бали курицей, которая оказалась плохо приготовленной. Таня всю ночь чувствовала себя ужасно из-за отравления некачественной едой.